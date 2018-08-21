Фото: Витсель, забив в дебютном матче за "Боруссию", показал албанского орла?

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Аксель Витсель необычно отпраздновал гол в дебютном матче за клуб. Бронзовый призер чемпионата мира-2018 в составе сборной Бельгии сравнял счет в игре 1/32 финала Кубка Германии против "Гройтер Фюрт" (2:1) на 5-й добавленной ко второму тайму минуте.

Поразив ворота соперника, экс-хавбек "Зенита" сложил ладони в жесте, напоминающем скандальный жест Гранита Джаки и Джедана Шачири. Футболисты сборной Швейцарии албанского происхождения забили в ворота Сербии в матче ЧМ-2018 (2:1). Празднуя гол, оба игрока сложили ладони, изображая орла с флага Албании.

Гол Витселя перевел игру в дополнительное время, в концовке которого "Боруссия" забила еще один и вышла в 1/16 финала.