Дортмундская "Боруссия" вырвала победу на последних секундах матча против "Айнтрахта"

В матче 26-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" дома обыграла "Айнтрахт" со счетом 3:2. В гостей отличились нападающий Лука Йович и полузащитник Данни Блум. Также автоголом отметился защитник "орлов" Марко Русс.

У "шмелей" дубль оформил форвард Миши Батшуайи. Второй мяч бельгиец забил на 90+4-й минуте встречи.

"Боруссия" поднялась на третье место бундеслиги, набрав 45 очков. "Айнтрахт", в активе которого 42 очка, остался на пятой строчке.

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26-й тур

"Боруссия" Дортмунд - "Айнтрахт" Франкфурт - 3:2 (1:0)

Голы: Русс, 12 - в свои ворота (1:0). Йович, 75 (1:1). Батшуайи, 77 (2:1). Блум, 90+1 (2:2). Батшуайи, 90+4 (3:2).

"Боруссия": Бюрки, Пищек, Емер Топрак, Шмельцер, Аканджи, Кастро, Ройс (Папастатопулос, 87), Дахуд (Вайгль, 46), Пулишич, Шюррле, Филипп (Батшуайи, 62).

"Айнтрахт": Градецки, Русс, Абраам, Да Коста, Чэндлер, Сальседо (Блум, 79), Боатенг, Хасебе, Алле (Йович, 67), Ребич (де Гузман, 46), Вольф.

Предупреждения: Русс, 3. Дахуд, 27. Ребич, 28. Аканджи, 33. Сальседо, 36. Бюрки, 88.

Судья: Айтекин.

11 марта. Дортмунд. Стадион Signal-Iduna-Park.

Турнирная таблица чемпионата Германии