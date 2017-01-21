Дортмундская "Боруссия" в гостях обыграла "Вердер"

Дортмундская "Боруссия" в гостевом матче 17-го тура чемпионата Германии обыграла "Вердер" – 2:1. Решающий мяч забил полузащитник Лукаш Пищек.

В других встречах "Шальке" обыграл "Ингольштадт" (1:0), "Дармштадт" и менхенгладбахская "Боруссия" голов не забили, "Вольфсбург" победил "Гамбург" – 1:0. В параллельном матче "Хоффенхайм" в гостях нанес поражение "Аугсбургу" – 2:0. "Хоффенхайм" остается единственной командой топ-5 европейских чемпионатов, не потерпевшей ни одного поражения.

Чемпионат Германии

Бундеслига

17-й тур

"Шальке" - "Ингольштадт" - 1:0 (0:0)

Гол: Бургшталлер, 90+2.

"Шальке": Ферманн, Налду, Хеведес, Настасич, Колашинац, Шупо-Мотинг, Аого (Коноплянка, 85), Майер (Авдияй, 67), Гайс (Бургшталлер, 46), Горецка, Шепф.

"Ингольштадт": Хансен, Матип, Брегери, Зуттнер, Хадергьонай, Гросс (Юнг, 75), Коэн, Моралес, Рожер, Леки, Лескано (Лайперц, 90+1).

Предупреждение: Настасич, 79.

Судья: Осмерс.

21 января. Гельзенкирхен. Veltins-Arena.



"Дармштадт" - "Боруссия" М - 0:0

"Дармштадт": Эссер, Холланд, Милошевич, Айтач Сулу, Гувара, Розенталь (Нимайер, 70), Вранчич (Юнгвирт, 82), Хеллер, Сиригу, Гондорф, Чолак (Шипплок, 89).

"Боруссия": Зоммер, Вендт, Янчке, Вестергорд, Кристенсен, Крамер, Хофманн (Хан, 70), Дахуд, Раффаэл (Симакала, 80), Штиндль, Азар.

Предупреждения: Янчке, 59. Нимайер, 90.

Судья: Фриц.

21 января. Дармштадт. Jonathan-Heimes-Stadion am Bollenfalltor.

"Вольфсбург" - "Гамбург" - 1:0 (0:0)

Гол: Гомес, 83 (1:0).

"Вольфсбург": Бенальо, Брума, Родригес, Луиз Густаву, Гилавоги, Калиджури (Виейринья, 69), Юнус Малли (Майораль, 80), Зегуйн, Герхардт, Гомес, Нтеп Мадиба (Блащиковски, 89).

"Гамбург": Матения, Маврай, Пападопулос, Сакаи, Острцолек (Грегорич, 84), Дуглас Сантос, Экдаль, Холтби, Мюллер, Костич, Вуд.

Предупреждения: Экдаль, 28. Бенальо, 33. Острцолек, 37. Луиз Густаву, 85.

Удаление: Экдаль (Гамбург), 33.

Судья: Цвайер.

21 января. Вольфсбург. Volkswagen Arena.

"Аугсбург" - "Хоффенхайм" - 0:2 (0:0)

Голы: Вагнер, 47 (0:1). Крамарич, 64 (0:2).

"Аугсбург": Хитц, Ферхаг, Хинтереггер, Стафилидис (Бобадилья, 65), Гауэлеув, Макс, Байер, Моравек (Халил Алтынтоп, 73), Ку Джа Чхоль (Кор, 46), Шмид, Чи Дон Вон.

"Хоффенхайм": Бауманн, Зюле, Хюбнер, Руди, Фогт, Цубер, Демирбай (Шер, 74), Амири (Полански, 87), Окс (Крамарич, 46), Вагнер, Ут.

Предупреждения: Стафилидис, 10. Демирбай, 15. Окс, 21. Зюле, 36. Ку Джа Чхоль, 39. Кор, 51. Шер, 90.

Судья: Шмидт.

21 января. Аугсбург. WWK Arena.

"Вердер" - "Боруссия" Д - 1:2 (0:1)

Голы: Шюррле, 5 (0:1). Бартельс, 59 (1:1). Пищек, 71 (1:2).

"Вердер": Дробны, Мойсандер, Сане, Гарсия, Фриц (Кайнц, 80), Бартельс, Делэйни, Гнабри (Велькович, 27), Бауэр, Писарро (Видвальд, 42), Крузе.

"Боруссия" Д: Вайденфеллер, Папастатопулос, Пищек, Шмельцер (Дурм, 46), Гинтер, Кастро (Рафаэл Геррейру, 70), Кагава, Шюррле, Ройс (Дембеле, 70), Вайгль, Пулишич.

Предупреждения: Бауэр, 19. Шюррле, 43. Делэйни, 76. Гарсия, 84.

Удаление: Дробны (Вердер), 39.

Судья: Зиберт.

21 января. Бремен. Стадион Weserstadion Platz.