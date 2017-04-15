Дортмундская "Боруссия" обыграла "Айнтрахт", "Вольфсбург" разгромил "Ингольштадт"

Дортмундская "Боруссия" в матче 29-го тура чемпионата Германии обыграла "Айнтрахт" со счетом 3:1.

В других встречах "Майнц" победил "Герту" (1:0), а "Вольфсбург" разгромил "Ингольштадт" (3:0).

Чемпионат Германии

Бундеслига

29-й тур

"Боруссия" Д – "Айнтрахт" Ф – 3:1 (2:1)

Голы: Ройс, 2 (1:0). Фабиан, 29 (1:1). Папастатопулос, 34 (2:1). Обамеянг, 86 (3:1).

"Боруссия": Бюрки, Папастатопулос, Пищек, Шмельцер, Бендер (Гинтер, 46), Нури Шахин, Кагава, Ройс (Дембеле, 46), Вайгль (Кастро, 77), Пулишич, Обамеянг.

"Айнтрахт": Градецки, Абраам, Очипка, Чэндлер, Вальехо, Ордоньес (Ребич, 56), Фабиан, Маскарель, Гачинович, Хргота (Баркок, 81), Вольф (Блум, 71).

Судья: Хартманн.

15 апреля. Дортмунд. Стадион Signal-Iduna-Park.

"Майнц" – "Герта" – 1:0 (1:0)

Гол: Брукс, 45+1 – в свои ворота (1:0).

"Майнц": Хут, Брозински, Донати (Балогун, 79), Белль, Хак, Фрай, Латца, Хайро, Куайсон (Онисиво, 78), Кордоба (Де Бласис, 86), Муто.

"Герта": Ярстейн, Лангкамп, Пекарик, Платтенхардт, Брукс, Миттельштедт (Эссвайн, 60), Шельбред, Харагути (Аллаги, 60), Аллан, Ибишевич, Калу.

Предупреждения: Миттельштедт, 45+2. Эссвайн, 63. Донати, 71. Брукс, 90.

Судья: Айтекин.

15 апреля. Майнц. Стадион Opel Arena.

"Вольфсбург" – "Ингольштадт" – 3:0 (1:0)

Голы: Зуттнер, 45+1 – в свои ворота (1:0). Юнус Малли, 68 (2:0). Гомес, 80 (3:0).

"Вольфсбург": Кастелс, Виейринья (Майораль, 88), Кнохе, Блащиковски, Луиз Густаву, Гилавоги, Дидави (Юнус Малли, 46), Арнольд, Герхардт, Базур (Зегуйн, 81), Гомес.

"Ингольштадт": Нюланн, Матип, Зуттнер, Тиссеран, Хадергьонай, Гросс (Кристиансен, 82), Коэн, Моралес (Юнг, 69), Рожер, Леки (Киттель, 55), Лескано.

Предупреждения: Базур, 11. Зуттнер, 13. Кнохе, 36. Матип, 41. Коэн, 86.

Судья: Штилер.

15 апреля. Вольфсбург. Стадион Volkswagen Arena.