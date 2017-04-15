Дортмундская "Боруссия" обыграла "Айнтрахт", "Вольфсбург" разгромил "Ингольштадт"

Дортмундская "Боруссия" в матче 29-го тура чемпионата Германии обыграла "Айнтрахт" со счетом 3:1.
В других встречах "Майнц" победил "Герту" (1:0), а "Вольфсбург" разгромил "Ингольштадт" (3:0).
Чемпионат Германии
Бундеслига
29-й тур
"Боруссия" Д – "Айнтрахт" Ф – 3:1 (2:1)
Голы: Ройс, 2 (1:0). Фабиан, 29 (1:1). Папастатопулос, 34 (2:1). Обамеянг, 86 (3:1).
"Боруссия": Бюрки, Папастатопулос, Пищек, Шмельцер, Бендер (Гинтер, 46), Нури Шахин, Кагава, Ройс (Дембеле, 46), Вайгль (Кастро, 77), Пулишич, Обамеянг.
"Айнтрахт": Градецки, Абраам, Очипка, Чэндлер, Вальехо, Ордоньес (Ребич, 56), Фабиан, Маскарель, Гачинович, Хргота (Баркок, 81), Вольф (Блум, 71).
Судья: Хартманн.
15 апреля. Дортмунд. Стадион Signal-Iduna-Park.
"Майнц" – "Герта" – 1:0 (1:0)
Гол: Брукс, 45+1 – в свои ворота (1:0).
"Майнц": Хут, Брозински, Донати (Балогун, 79), Белль, Хак, Фрай, Латца, Хайро, Куайсон (Онисиво, 78), Кордоба (Де Бласис, 86), Муто.
"Герта": Ярстейн, Лангкамп, Пекарик, Платтенхардт, Брукс, Миттельштедт (Эссвайн, 60), Шельбред, Харагути (Аллаги, 60), Аллан, Ибишевич, Калу.
Предупреждения: Миттельштедт, 45+2. Эссвайн, 63. Донати, 71. Брукс, 90.
Судья: Айтекин.
15 апреля. Майнц. Стадион Opel Arena.
"Вольфсбург" – "Ингольштадт" – 3:0 (1:0)
Голы: Зуттнер, 45+1 – в свои ворота (1:0). Юнус Малли, 68 (2:0). Гомес, 80 (3:0).
"Вольфсбург": Кастелс, Виейринья (Майораль, 88), Кнохе, Блащиковски, Луиз Густаву, Гилавоги, Дидави (Юнус Малли, 46), Арнольд, Герхардт, Базур (Зегуйн, 81), Гомес.
"Ингольштадт": Нюланн, Матип, Зуттнер, Тиссеран, Хадергьонай, Гросс (Кристиансен, 82), Коэн, Моралес (Юнг, 69), Рожер, Леки (Киттель, 55), Лескано.
Предупреждения: Базур, 11. Зуттнер, 13. Кнохе, 36. Матип, 41. Коэн, 86.
Судья: Штилер.
15 апреля. Вольфсбург. Стадион Volkswagen Arena.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/german/bundes1/2016-2017/