Бывший врач "Баварии": "У Гвардьолы проблема с самооценкой и эго"

Известный немецкий врач Ханс-Вильгельм Мюллер-Вольфарт, работавший с "Баварией", в своей автобиографии раскритиковал бывшего главного тренера мюнхенцев Хосепа Гвардьолу, из-за которого он покинул в свое время клуб. Нынешний тренер "Манчестер Сити", по словам врача, слишком самоуверен.

– Он пришел ко мне на третий день работы и накричал. Говорил, что думал, будто попал в лучший медицинский тренер в мире, а на самом деле не может рассчитывать на игроков, которые должны уже были восстановиться. Он всюду хотел революций, – приводит Bild отрезок из книги врача. – Он думал, что знает все лучше всех. Мои отчеты его не интересовали. Когда я хотел с ним поговорить, он отворачивался. Когда я говорил, что игроку нужен отдых из-за болей в мышцах, он сердился. У него проблемы с самооценкой, слишком большое эго и страх уступить. Не в матчах уступить, а во власти.