"Боруссия": "Спасибо, Твиттер. Наконец-то название нашего клуба можно представить во всей красе"

Менхенгладбахская "Боруссия" с юмором отреагировала на изменения в Твиттере. С сегодняшнего дня в одном сообщении микроблога можно писать вместо 140 символов 280.

"Дорогой Твиттер, спасибо, что дал нам все 280 символов. Название нашего клуба наконец-то можно представить во всей его красе. С уважением, "зарегистрированное общество Ассоциация физического воспитания "Боруссия" 1900 Менхенгладбах", - говорится в сообщении клуба.