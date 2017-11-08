"Боруссия": "Спасибо, Твиттер. Наконец-то название нашего клуба можно представить во всей красе"

Менхенгладбахская "Боруссия" с юмором отреагировала на изменения в Твиттере. С сегодняшнего дня в одном сообщении микроблога можно писать вместо 140 символов 280.
"Дорогой Твиттер, спасибо, что дал нам все 280 символов. Название нашего клуба наконец-то можно представить во всей его красе. С уважением, "зарегистрированное общество Ассоциация физического воспитания "Боруссия" 1900 Менхенгладбах", - говорится в сообщении клуба.
Dear @Twitter. Thank you for giving us all #280characters. Our club name can finally be expressed in its full glory.– Gladbach (@borussia_en) 8 ноября 2017 г.
Yours sincerely,
Borussia Verein für Leibesübungen 1900 Mönchengladbach e.V. pic.twitter.com/FTBBJjPfxT