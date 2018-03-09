"Боруссия" продлила контракт с Ройсом на пять лет

Дортмундская "Боруссия" на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с полузащитником Марко Ройсом. Соглашение с 28-летним футболистом рассчитано до 2023 года, предыдущее соглашение истекало в следующим летом.

За "Боруссию" Ройс выступает с 2012 года. Всего в футболке клуба он провел 196 матчей, в которых забил 92 мяча и сделал 61 передачу. В этом сезоне из-за травмы он сыграл всего в 7 играх и забил 3 гола.