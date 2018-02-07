"Айнтрахт" разгромил "Майнц" и вышел в полуфинал Кубка Германии

"Айнтрахт" обыграл на своем поле "Майнц" в четвертьфинале Кубка Германии - 3:0. По голу забили Анте Ребич и Омар Маскарель. Еще один мяч на счету Александра Хака, который отправил мяч в свои ворота.
Кубок Германии
1/4 финала
"Айнтрахт" - "Майнц" - 3:0 (1:0)
Голы: Ребич, 17 (1:0). Хак, 53 - в свои ворота (2:0). Маскарель, 62 (3:0).
"Айнтрахт": Градецки, Русс, Да Коста, Виллемс, Сальседо, Боатенг, Хасебе, Маскарель (Фернандеш, 79), Алле, Ребич (Йович, 73), Вольф (Фабиан, 68).
"Майнц": Адлер, Брозински, Белль, Диалло, Хак (Балогун, 67), де Йонг, Латца, Куайсон, Сердар (Максим, 56), Уджа (Берггрен, 56), Онисиво.
Предупреждения: Максим, 67. Балогун, 71. Алле, 79.
Удаление: Латца (Майнц), 82.
Судья: Айтекин.
07 февраля. Франкфурт-на-Майне. Стадион "Коммерцбанк-Арена".