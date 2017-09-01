Андрей Ярмоленко: "Сначала отнесся к информации об интересе со стороны "Боруссии" несерьезно"

Новичок дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко отметил, что поначалу несерьезно отнесся к информации об интересе со стороны клуба. Форвард также добавил, что у него осталось позитивное впечатление от встречи с главным тренером немецкой команды Петером Бошем.

Ярмоленко, ранее выступавший за киевское "Динамо", подписал четырехлетний контракт с "Боруссией". Немецкий клуб заплатил за украинца 30 миллионов евро.

- Эмоции, конечно, приятные, – приводит "Спорт-Экспресс" в Украине" слова Ярмоленко. – Мне приятно было оказаться в сфере интересов, а теперь – и стать частью такого клуба как "Боруссия". О том, что клуб по-прежнему проявляет ко мне интерес, я услышал примерно за месяц до трансфера. Но знаете, за последние два года ко мне уже было столько интереса, что я поначалу к этой информации всерьез не отнесся. Опыт подсказывал, что говорить о возможном переходе можно будет лишь в тот момент, когда клубы между собой наконец достигнут предметной договоренности.

Забивать себе голову посторонними мыслями мне не хотелось, потому что это могло поневоле сказаться на моей игре. Но, что скрывать, был рад, когда услышал в прошлую пятницу, что дело за малым – показаться дортмундским врачам и подписать контракт. В воскресенье формальности были окончательно улажены.

Петер Бош? Впечатление позитивное. Тренер поприветствовал меня в "Боруссии", в нескольких словах обрисовал, какой видит игру команды и чего ждет в ней от меня. Детальнее мы побеседуем, наверное, уже после моего возвращения из сборной.