Златко Далич: "Я не ждал очень хорошего футбола от сборной Хорватии"

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич после матча с Португалией (1:1) отметил, что команда проводила подготовку к следующим играм. По его словам, в первом матче трудно ожидать от финалиста ЧМ-2018 хорошей формы.

- Я не ждал очень хорошего футбола от команды. Это была первая игра после финала. Предполагали, что так и будет, - приводит Goal слова Далича. - Португалия очень быстрая команда. Сегодня провели подготовку к отбору чемпионата Европы.

Во второй половине мы прочно стояли в защите, но в атаке были безобидны. Против Испании должны сыграть лучше.