"Вперед, семья!" Роналду поддержал сборную Португалии перед матчем с Хорватией

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, не вызванный в сборную Португалии на сентябрьские матчи, в Твиттере обратился к партнерам по команде. Пост опубликован в преддверии товарищеской игры против вице-чемпионов мира 2018 года Хорватии.

"На сей раз поддерживаю вас со стороны, но всегда с вами, – написал Роналду. – У нас впереди много целей. Вперед, семья!"

Отметим, что 33-летний форвард не был вызван в сборную по собственной инициативе – он попросил главного тренера Фернанду Сантуша дать ему время для адаптации в новом клубе. В трех матчах серии А Роналду не забил ни одного гола, отдав 1 голевую передачу.