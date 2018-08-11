"Вильярреал" без Черышева переиграл "Вердер"

"Вильярреал" обыграл "Вердер" в товарищеском матче – 3:2. В составе испанской команды дублем отличился Карл Токо-Экамби, еще один гол на счету у Мануэля Морланеса. За немецкий клуб забили Макс Крузе и Юя Осако.

Российский полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев участия в этой встрече не принимал.

Товарищеский матч

"Вердер" (Германия) – "Вильярреал" (Испания) – 2:3 (1:0)

Голы: Крузе, 25 (1:0). Токо-Экамби, 48 (1:1). Токо-Экамби, 64 (1:2). Осако, 89 (2:2). Морланес, 90+1 (2:3).

"Вердер": Павленка, Мойсандер, Гебреселассие, Велькович, Аугустинссон, Баргфреде, Кайнц, Классен, Эггештайн, Крузе, Рашица.

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Хауме, Марио Гаспар, Лаюн, Виктор Руис, Альваро Гонсалес, Мори, Пабло Форнальс, Морено, Самуэль Кастильехо, Токо-Экамби.

11 августа. Бремен. Стадион Weserstadion Platz.