"Тоттенхэм" обыграл "Ювентус"

"Тоттенхэм" в товарищеском матче одержал победу над "Ювентусом". Встреча, прошедшая в Лондоне на стадионе "Wembley", завершилась со счетом 2:0. Победу английскому клубу принесли точные удары Харри Кейна и Кристиана Эриксена.

Напомним, в 1-м туре чемпионата Англии "Тоттенхэм" 13 августа на выезде сыграет с "Ньюкаслом". "Ювентус" в стартовом туре чемпионата Италии 19 августа дома встретится с "Кальяри".

Товарищеский матч

"Тоттенхэм Хотспур" - "Ювентус" - 2:0 (1:0)

Голы: Кейн, 10 (1:0). Эриксен, 52 (2:0).

"Тоттенхэм Хотспур": Ллорис, Фертонген, Алдервейрелд, Триппьер (Уокер-Питерс, 41), Дэйвис, Дембеле (Виммер, 90), Сиссоко (Джорджиу, 66), Эриксен (Окли-Бут, 90), Дайер, Алли (Уинкс, 66), Кейн (Янссен, 79).

"Ювентус": Буффон (Пинсольо, 76), Лихтштайнер (Де Шильо, 46), Кьеллини (Барцальи, 61), Сандру (Маркизио, 46), Ругани (Бенатиа, 61), Хедира (Бентанкур, 76), Пьянич (Асамоа, 46), Игуаин (Кин, 76), Манджукич (Куадрадо, 46), Дуглас Коста (Бернардески, 61), Дибала.

5 августа. Лондон. Стадион "Wembley".