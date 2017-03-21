Торган Азар заменил Эдена Азара в сборной Бельгии

Тренерский штаб сборной Бельгии произвел одно изменение в составе команды в преддверии матча отборочного турнира ЧМ-2018 против Греции и товарищеской игры с Россией. Хавбек "Челси" Эден Азар покинул расположение команды, и его заменил младший брат, полузащитник менхенгладбахской "Боруссии" Торган Азар.

Таким образом, заявка сборной Бельгии выглядит следующим образом: вратари - Тибо Куртуа ("Челси", Англия), Симон Миньоле ("Ливерпуль", Англия), Коэн Кастелс ("Вольфсбург", Германия), Матц Селс ("Ньюкасл", Англия"); защитники - Тоби Алдервейрелд ("Тоттенхэм", Англия"), Дедрик Боята ("Селтик", Шотландия), Лорен Симан ("Монреаль Импэкт", MLS), Томас Фокет ("Гент"), Тома Менье ("ПСЖ", Франция), Ян Фертонген ("Тоттенхэм", Англия), Томас Фермален ("Рома", Италия); полузащитники - Насер Шадли ("Вест Бромвич", Англия), Аксель Витсель ("Тяньцзинь Цюаньцзянь", Китай), Кевин Де Брейне ("Манчестер Сити", Англия), Муса Дембеле ("Тоттенхэм"), Маруан Феллаини ("Манчестер Юнайтед"), Леандер Дендокер, Юри Тилеманс (оба - "Андерлехт"), Раджа Наингголан ("Рома", Италия); нападающие - Миши Батшуайи, ("Челси", Англия), Торган Азар ("Боруссия" М, Германия), Кристиан Бентеке ("Кристал Пэлас", Англия), Янник Карраско ("Атлетико", Испания), Ромелу Лукаку, Кевин Мираллас (оба - "Эвертон", Англия), Дрис Мертенс ("Наполи", Италия), Дивок Ориги ("Ливерпуль", Англия).

Матч Бельгия - Греция состоится 25 марта, игра Россия - Бельгия пройдет 28 марта и станет первой на стадионе "Фишт" в Сочи.