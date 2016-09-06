Станислав Черчесов: "Замены не дали нам усиления"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции после победы в товарищеском матче над Ганой (1:0) отметил: перед игрой планировалось, что хавбек Алан Дзагоев сыграет 45 минут, передает из Черкизова корреспондент "СЭ" Игорь РАБИНЕР.

– Первый тайм нам больше удался, – подчеркнул Черчесов. – То, что мы наигрывали в плане отбора в середине и быстрых выходов в атаку, в частности, привело к голу Смолова. А вот второй тайм мы выдержали в плане темпа не до конца. Стали делать замены, которые в этой игре, к сожалению, не дали нам усиления.

– Дзагоев действовал ближе к атаке. Будете использовать его так регулярно или вернете в опорную зону?

– Мы исходили из его состояния, все-таки у него была травма мышцы. Планировали, что он сыграет 45 минут, дали еще десять. Если бы он был еще лучше готов, дал бы еще больше времени. При этом в силу его состояния надо было освободить его от оборонительных действий, чтобы свойственный Алану креатив сыграл на команду. Несколько раз он сыграл удачно, вырывался на ударную позицию.

– Акинфеев отыграл оба матча целиком. Почему не использовали других голкиперов?

– Ситуация иногда сама подсказывает. Позавчера у Сослана Джанаева случилась травма приводящей мышцы. Рисковать здоровьем футболиста перед ответственным матчем смысла не было. Как говорили Бесков, Бышовец, Романцев, все надо делать вовремя. Надо найти правильный момент, чтобы человек вышел и был готов сделать свою работу классно. 1:0 сегодня выиграли – значит, сделали правильный шаг. В дальнейшем будем смотреть, потому что надо проверять всех наших футболистов.