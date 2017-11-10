14:35 | Футбол — Товарищеские матчи

Снег не помешал тренировке сборной Аргентины

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Сборная Аргентины провела тренировку в преддверии товарищеского матча против России. Занималась команда в непривычных условиях - во время снегопада.

Матч Россия - Аргентина состоится 11 ноября на стадионе "Лужники", начало - в 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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rusfed 2.0

Аррриба Арррхентина! )

14:40