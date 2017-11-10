Снег не помешал тренировке сборной Аргентины

Сборная Аргентины провела тренировку в преддверии товарищеского матча против России. Занималась команда в непривычных условиях - во время снегопада.
[SELECCIÓN MAYOR] Entrenamiento bajo la nieve ❄ para cerrar la preparación del amistoso ante #Rusia. ¡#VamosArgentina! #YoAmoAMiSelección 🇦🇷 pic.twitter.com/ButbxrCHr9– Selección Argentina (@Argentina) 10 ноября 2017 г.
Матч Россия - Аргентина состоится 11 ноября на стадионе "Лужники", начало - в 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.
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Аррриба Арррхентина! )
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