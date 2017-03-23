Шотландия и Канада победителя не выявили

Сборная Шотландии сыграла вничью с командой Канады в домашнем товарищеском матче со счетом 1:1. На гол Фрэйзера Эйрда на 11-й минуте хозяева ответили мячом Стивена Нейсмита на 35-й.

Товарищеский матч

Сборные

Шотландия – Канада – 1:1 (1:1)

Голы: Эйрд, 11 (0:1). Нейсмит, 35 (1:1).

Шотландия: Макгрегор, Берра, Уоллас (Робертсон, 46), Малгрю, Флетчер, Снодграсс, Анья, Берк (Бэннан, 46), Кэрни (Макгинн, 76), Нейсмит (Гриффитс, 62), Мартин (Родс, 62).

Судья: Кехлет (Дания).

22 марта. Эдинбург. Стадион "Easter Road Stadium".