Сборная Германии прилетела в Лейпциг

Сборная Германии прибыла в Лейпциг, где пройдет товарищеский матч с командой России. Встреча пройдет 15-го ноября.
Отметим, что в ноябре бундестим проведет еще одну игру - в рамках Лиги наций со сборной Голландии 19-го ноября.
Напомним, что сборная Германии также может покинуть Лигу А в рамках Лиги Наций. Спасти положение бундестим может победа Франции над Голландией в следующем туре.
📸 The boys have arrived in Leipzig 👋#DieMannschaft #GERRUS pic.twitter.com/8bHgfQaiMZ– Germany (@DFB_Team_EN) 12 ноября 2018 г.
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