Сборная Германии прилетела в Лейпциг

Сборная Германии прибыла в Лейпциг, где пройдет товарищеский матч с командой России. Встреча пройдет 15-го ноября.

Отметим, что в ноябре бундестим проведет еще одну игру - в рамках Лиги наций со сборной Голландии 19-го ноября.

Напомним, что сборная Германии также может покинуть Лигу А в рамках Лиги Наций. Спасти положение бундестим может победа Франции над Голландией в следующем туре.