Сборная Аргентины заселилась в оцепленный казаками отель

В районе 10 вечера основной и молодежный составы сборной Аргентины приехали на двух автобусах "Краснодара" в одну из гостиниц города. Возле здания южноамериканцев ждали местные фанаты в количестве 50 человек. В частности, были группы с флагами "Манчестер Юнайтед" и "Ювентуса", за которые выступают Серхио Ромеро и Пауло Дибала соответственно.

Однако сфотографироваться и получить автографы никому не удалось: несмотря на отсутствие Месси, возле гостиницы было выставлено плотное полицейское оцепление. Также посторонних ко входу не подпускали казаки. Собравшиеся лишь издалека смогли поприветствовать своих кумиров. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Напомним, что матч Аргентина - Нигерия состоится завтра на стадионе "Краснодар", начало игры – 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этого матча.