Сборная Аргентины заселилась в оцепленный казаками отель

В районе 10 вечера основной и молодежный составы сборной Аргентины приехали на двух автобусах "Краснодара" в одну из гостиниц города. Возле здания южноамериканцев ждали местные фанаты в количестве 50 человек. В частности, были группы с флагами "Манчестер Юнайтед" и "Ювентуса", за которые выступают Серхио Ромеро и Пауло Дибала соответственно.
Однако сфотографироваться и получить автографы никому не удалось: несмотря на отсутствие Месси, возле гостиницы было выставлено плотное полицейское оцепление. Также посторонних ко входу не подпускали казаки. Собравшиеся лишь издалека смогли поприветствовать своих кумиров. (Филипп ПАПЕНКОВ)
Напомним, что матч Аргентина - Нигерия состоится завтра на стадионе "Краснодар", начало игры – 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этого матча.
Фанаты Ромеро и Дибалы у краснодарской гостиницы pic.twitter.com/THFJr5TQ6M– Филипп Папенков (@PippoGranato) 13 ноября 2017 г.
- Ювентус
- Манчестер Юнайтед
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Лионель Месси
- Краснодар
- Сборная Нигерии (футбол)
- Пауло Дибала
- Серхио Ромеро
wedes
ряженые клоуны и тут отметились.
23:05
old grumbler
RND баламошка Мы по мультикам знаем, что казаки лучше всех в футбол играют) ______________ То украинские ! А кубанские это вторяки от донских..................... сударь вы о чем??? Ленин приказал ликвидировать всех казаков и таки их власть ликвидировала и доложила об этом, так что никаких казаков нет... а те что есть это подделка... китайская...
23:03
old grumbler
А Губерниев бедолага и не знал что совок жив до сих пор в глубинке...
23:01
RND
баламошка Мы по мультикам знаем, что казаки лучше всех в футбол играют) ______________ То украинские ! А кубанские это вторяки от донских.
22:52
Нух
Казаки, это кто?
22:52
баламошка
Мы по мультикам знаем, что казаки лучше всех в футбол играют)
22:46
Gonzo_7
Ну как же без кизяков.
22:43