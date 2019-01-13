19:05 | Футбол — Товарищеские матчи

"Рубин" обыграл "Диошдьер" в товарищеском матче

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"Рубин" победил "Диошдьер" в товарищеском матче (2:0). Голами отметились полузащитники Владислав Пантелеев и Павел Могилевец.

Товарищеские матчи

"Рубин" - "Диошдьер" - 2:0 (2:0)

Голы: Пантелеев, 22 (1:0). Могилевец, 28 (2:0). 

"Рубин": Коновалов (Бабурин, 46), Уремович (Цаллагов, 46), Сорокин (Устинов, 46), Степанов(Игрок на просмотре, 46), Абдуллин (Голдобин, 46), Останин (Давиташвили, 46), Могилевец (Агапов, 46), Пантелеев (Микушин, 46), Акбашев (Камболов, 46), Байрамян (Мухаметзянов, 46. Коблов, 62), Сагитов (Шекари, 46. Базаев, 62).

13 января.

Рубин - Дьошдьер

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