"Рубин" обыграл "Диошдьер" в товарищеском матче

"Рубин" победил "Диошдьер" в товарищеском матче (2:0). Голами отметились полузащитники Владислав Пантелеев и Павел Могилевец.
Шикарный дальний удар Владислава Пантелеева! 💣#РубинДиошдьёр #КОС_РубиновыеСборы pic.twitter.com/X4pMlcD5o1– "Рубин" Казань (@fcrk) 13 января 2019 г.
Павел Могилевец и его точный удар в дальний угол! 🎯#РубинДиошдьёр #КОС_РубиновыеСборы pic.twitter.com/LPM2efANm8– "Рубин" Казань (@fcrk) 13 января 2019 г.
Товарищеские матчи
"Рубин" - "Диошдьер" - 2:0 (2:0)
Голы: Пантелеев, 22 (1:0). Могилевец, 28 (2:0).
"Рубин": Коновалов (Бабурин, 46), Уремович (Цаллагов, 46), Сорокин (Устинов, 46), Степанов(Игрок на просмотре, 46), Абдуллин (Голдобин, 46), Останин (Давиташвили, 46), Могилевец (Агапов, 46), Пантелеев (Микушин, 46), Акбашев (Камболов, 46), Байрамян (Мухаметзянов, 46. Коблов, 62), Сагитов (Шекари, 46. Базаев, 62).
13 января.