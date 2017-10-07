Россия - Корея - 4:2. Разбор всех голов

Разбор голов в контрольном матче Россия - Корея.

Разбор первого гола

Гол в ворота корейцев стал результатом наигранного стандартного положения. Смолов при угловом располагался в общей группе игроков на линии вратарской, а в момент подачи Самедова, ускользнув от готовящихся к верховой борьбе защитников, сделал рывок навстречу мячу в район 11-метровой отметки и остался там без присмотра и прицельно пробил головой. Один из защитников, находившихся у ближней штанги, успел сориентироваться и выскочить на летящий мяч, но не допрыгнул до него. Нужно отметить и исключительно точный пас Самедова, после которого Федору оставалось лишь не промахнуться. (Евгений ЗЫРЯНКИН)

Разбор второго и третьего голов

Второй и третий голы корейцы забили себе сами. Сначала Самедов неожиданно подал угловой прострелом в площадь ворот, а рывок Кокорина и Ерохина дезориентировали защитника, и тот неуклюже подставился под мяч. Затем эта же троица пыталась разыграть комбинацию на углу штрафной с прорывом Кокорина, но пас Ерохина, на самом деле не очень точный, попал в защитника и срикошетил в дальний угол ворот. (Евгений ЗЫРЯНКИН)

Разбор четвертого гола

Четвертый гол начался с длинной передачи Акинфеева. Мяч попал к Заболотному, тот продвинулся вперёд, вышел с финтом на ударную позицию и пробил, а на отскок от вратаря первым успел Алексей Миранчук и технично послал мяч низом под штангу. (Евгений ЗЫРЯНКИН)

Разбор гола Кореи

В ответном голе возникла некоторая сумятица в центре нашей обороны. Ее покинул Васин, выдвинувшись навстречу подающему, и напротив ворот возникло численное преимущество корейцев. Тарасов до подачи не дотянулся и кореец расстреливал створ с нескольких шагов. (Евгений ЗЫРЯНКИН)

Разбор второго гола Кореи

Недосмотр Васина обернулся вторым голом. Защитник ЦСКА смотрел футбол и не контролировал ситуацию в своей зоне, поэтому прозевал рывок форварда за спиной, а до передачи не дотянулся. Остальное было делом техники. (Евгений ЗЫРЯНКИН)

Трансляция матча Россия - Корея