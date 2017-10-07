Россия - Корея - 4:2. Разбор всех голов

Разбор первого гола
Гол в ворота корейцев стал результатом наигранного стандартного положения. Смолов при угловом располагался в общей группе игроков на линии вратарской, а в момент подачи Самедова, ускользнув от готовящихся к верховой борьбе защитников, сделал рывок навстречу мячу в район 11-метровой отметки и остался там без присмотра и прицельно пробил головой. Один из защитников, находившихся у ближней штанги, успел сориентироваться и выскочить на летящий мяч, но не допрыгнул до него. Нужно отметить и исключительно точный пас Самедова, после которого Федору оставалось лишь не промахнуться. (Евгений ЗЫРЯНКИН)
GIF-Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @TeamRussia– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 7 октября 2017 г.
Контрольный матч. #РоссияЮжнаяКорея #RUSKOR 1:0 44' Фёдор Смолов @smolovfedor_90 pic.twitter.com/zy49Oq5CnB
Разбор второго и третьего голов
Второй и третий голы корейцы забили себе сами. Сначала Самедов неожиданно подал угловой прострелом в площадь ворот, а рывок Кокорина и Ерохина дезориентировали защитника, и тот неуклюже подставился под мяч. Затем эта же троица пыталась разыграть комбинацию на углу штрафной с прорывом Кокорина, но пас Ерохина, на самом деле не очень точный, попал в защитника и срикошетил в дальний угол ворот. (Евгений ЗЫРЯНКИН)
GIF-Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @TeamRussia– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 7 октября 2017 г.
Контрольный матч. #РоссияЮжнаяКорея #RUSKOR 2:0 55' Ким Ю Ен (автогол) pic.twitter.com/6Joq4WsnE4
GIF-Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @TeamRussia– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 7 октября 2017 г.
Контрольный матч. #РоссияЮжнаяКорея #RUSKOR 3:0 57' Ким Ю Ен (автогол) pic.twitter.com/sTlGw63cpP
Разбор четвертого гола
Четвертый гол начался с длинной передачи Акинфеева. Мяч попал к Заболотному, тот продвинулся вперёд, вышел с финтом на ударную позицию и пробил, а на отскок от вратаря первым успел Алексей Миранчук и технично послал мяч низом под штангу. (Евгений ЗЫРЯНКИН)
GIF-Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @TeamRussia Контрольный матч. #РоссияЮжнаяКорея #RUSKOR 4:0 83' Алексей Миранчук pic.twitter.com/TCdJsrDkdb– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 7 октября 2017 г.
Разбор гола Кореи
В ответном голе возникла некоторая сумятица в центре нашей обороны. Ее покинул Васин, выдвинувшись навстречу подающему, и напротив ворот возникло численное преимущество корейцев. Тарасов до подачи не дотянулся и кореец расстреливал створ с нескольких шагов. (Евгений ЗЫРЯНКИН)
GIF-Г⚽Л! ЮЖНАЯ КОРЕЯ– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 7 октября 2017 г.
Контрольный матч. #РоссияЮжнаяКорея #RUSKOR 4:1 87' Квон Кьюн Вон pic.twitter.com/EvHkPYz8ir
Разбор второго гола Кореи
Недосмотр Васина обернулся вторым голом. Защитник ЦСКА смотрел футбол и не контролировал ситуацию в своей зоне, поэтому прозевал рывок форварда за спиной, а до передачи не дотянулся. Остальное было делом техники. (Евгений ЗЫРЯНКИН)
GIF-Г⚽Л! ЮЖНАЯ КОРЕЯ– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 7 октября 2017 г.
Контрольный матч. #РоссияЮжнаяКорея #RUSKOR 4:2 90+3' Чжи Дон Вон pic.twitter.com/P7LeJOkAWi
- Александр Самедов
- Александр Кокорин
- Сборная России (футбол)
- Сборная Кореи (Футбол)
- Федор Смолов
- Александр Ерохин (футбол)
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Ну теперь будут неделю вспоминать, как выиграли 3-0.Один ... с такой игрой из группы не выйдут.
18:41