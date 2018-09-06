Португалия сыграла вничью с Хорватией

Сборная Португалии сыграла вничью с национальной командой Хорватии - 1:1. В составе серебряных призеров чемпионата мира-2018 отличился нападающий Иван Перишич, хозяева поля ответили голом защитника Пепе.
Товарищеский матч
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Португалия - Хорватия - 1:1 (1:1)
Голы: Перишич, 18 (0:1). Пепе, 32 (1:1).
Португалия: Руй Патрисиу, Пепе, Мариу Руй, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Пиззи (Бруну Фернандеш, 61), Виллиам Карвалью (Сержиу Оливейра, 81), Бернарду Силва (Мартинш, 46), Невеш (Ренату Санчеш, 86), Брума (Маркуш Лопеш, 69), Андре Силва (Фернандеш, 89).
Хорватия: Калинич, Вида (Едвай, 35), Врсалько (Милич, 46), Митрович, Баришич, Модрич (Пашалич, 55), Бадель, Ковачич, Перишич (Чоп, 63), Ливая (Сантини, 57), Пьяца (Рог, 72).
Предупреждения: Перишич, 30. Ковачич, 41. Виллиам Карвалью, 72.
Судья: Эстрада Фернандес (Испания).
06 сентября. Фару. Стадион "Algarve".