Подольски будет капитаном в прощальном матче за сборную Германии

Нападающий "Галатасарая" Лукас Подольски будет капитаном сборной Германии в товарищеском матче против Англии. Об этом сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза. Эта встреча станет для 31-летнего форварда прощальной в составе национальной команды. Поединок Германия – Англия состоится завтра в Дортмунде.

– Безусловно, это будет прекрасный, но в то же время и грустный момент, – подчеркнул главный тренер сборной Германии Йоахим Лев. – Мы прошли вместе длинный путь, преодолели много препятствий. Мы переживали и разочарования, и счастливые моменты, мы вместе выиграли ЧМ-2014. Хорошо, что матч пройдет в Дортмунде – там будет подходящая обстановка, хорошее настроение на стадионе. Многие придут на этот матч из-за Лукаса.