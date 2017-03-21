17:22 | ФУТБОЛ — Товарищеские матчи

Подольски будет капитаном в прощальном матче за сборную Германии

0
0
0
0

Нападающий "Галатасарая" Лукас Подольски будет капитаном сборной Германии в товарищеском матче против Англии. Об этом сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза. Эта встреча станет для 31-летнего форварда прощальной в составе национальной команды. Поединок Германия – Англия состоится завтра в Дортмунде.

– Безусловно, это будет прекрасный, но в то же время и грустный момент, – подчеркнул главный тренер сборной Германии Йоахим Лев. – Мы прошли вместе длинный путь, преодолели много препятствий. Мы переживали и разочарования, и счастливые моменты, мы вместе выиграли ЧМ-2014. Хорошо, что матч пройдет в Дортмунде – там будет подходящая обстановка, хорошее настроение на стадионе. Многие придут на этот матч из-за Лукаса.

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...