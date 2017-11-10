Незабитый Неймаром пенальти не помешал Бразилии обыграть Японию

Сборная Бразилии в товарищеском матче победила Японию – 3:1. По голу у южноамериканцев забили Неймар, Марселу и Габриэл Жезус. При этом форвард "ПСЖ" еще и не реализовал пенальти.

У японцев единственный мяч на счету Томоаки Макино. Отметим, что в стартовом составе бразильцев вышли экс-игроки "Анжи" и "Зенита" Виллиан и Жулиану. Выступавший за "Динамо" Тиагу Силва провел на поле всю игру.

Следующим соперником Бразилии станет сборная Англии. Матч состоится 14 ноября. А 23 марта бразильцы встретятся со сборной России.

Товарищеские матчи

Япония – Бразилия – 1:3 (0:3)

Голы: Неймар, 10 – с пенальти (0:1). Марселу, 17 (0:2). Габриэл Жезус, 36 (0:3). Макино, 63 (1:3).

Нереализованный пенальти: Неймар, 17 (вратарь).

Япония: Кавасима, Нагатомо, Макино, Йосида, Сакаи, Хасебе (Инуи, 70), Ямагути, Идэгути (Эндо, 86), Кубо (Асано, 46), Осако (Сугимото, 80), Харагути (Мориока, 70).

Бразилия: Алиссон (Кассиу, 46), Тиагу Силва, Марселу (Сандру, 59), Данилу, Жемерсон, Фернандинью, Виллиан (Дуглас Коста, 71), Жулиану (Ренату Аугусту, 80), Каземиру, Неймар (Тайсон, 71), Габриэл Жезус (Диегу Соуза, 58).

Предупреждения: Йосида, 9. Харагути, 54. Неймар, 57. Идэгути, 58. Сакаи, 67.

Судья: Бастьен (Франция).

10 ноября. Лилль. Стадион "Стад Пьер Моруа".