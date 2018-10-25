Молодежные "Спартак" и "Рейнджерс" сыграли вничью

Молодежные составы "Спартака" и "Рейнджерс" сыграли вничью в товарищеском матче (2:2). Голами в составе красно-белых отметились нападающий Даниил Лопатин и защитник Никита Моргунов.

🏁 Молодёжка "Спартака" в товарищеском матче сыграла вничью со сверстниками из @RangersFC. Счёт 2:2.



Голы у красно-белых забили Даниил Лопатин и Никита Моргунов. #РейнджерсМСпартакМ – 2:2 pic.twitter.com/26UtSksQrd – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 25 октября 2018 г.

Сегодня в 22.00 по московскому времени "Спартак" и "Рейнджерс" сыграют в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

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