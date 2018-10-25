18:34 | Футбол — Товарищеские матчи

Молодежные "Спартак" и "Рейнджерс" сыграли вничью

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Молодежные составы "Спартака" и "Рейнджерс" сыграли вничью в товарищеском матче (2:2). Голами в составе красно-белых отметились нападающий Даниил Лопатин и защитник Никита Моргунов.

Сегодня в 22.00 по московскому времени "Спартак" и "Рейнджерс" сыграют в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

Рейнджерс - Спартак

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