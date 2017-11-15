Матч Бельгия - Япония мог быть отменен из-за террористической угрозы

Товарищеский матч Бельгия - Япония был под угрозой срыва, сообщает Sport. По информации источника, бельгийские власти узначи о запланированной атаке на стадионе "Яна Брейделя" и сообщили об этом полиции Брюгге.

- За час до игры мы не знали, будем ли мы играть, - сказал пресс-секретарь Бельгийской Федерации футбола Стефан ван Лоок.

Власти решили провести встречу, усилив меры безопасности на входе на стадион. Из-за этого несколько сотен зрителей пропустили первые полчаса игры.

Напомним, что матч завершился победой сборной Бельгии со счетом 1:0.