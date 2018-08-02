Марицио Сарри: "Я доволен результатом матча с "Арсеналом"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри после товарищеского матча с "Арсеналом" (1:1, 5:6 по пенальти) отметил, что команда уступала сопернику в физиеской готовности. По словам специалиста, он доволен результатом игры.

- Первую тренировку мы провели 16 июля и уступали "Арсеналу" в физической готовности, - приводит пресс-служба "Челси" слова Сарри. - Мы провели отличный первый тайм, однако допустили ошибку на последней минуте встречи. Тем не менее, я действительно доволен результатом. Сегодняшний стартовый состав близок к тому, который появится с первых минут в матче за Суперкубок Англии.

Мората? Я не могу ничего сказать относительно его уверенности в себе. Возможно, он просто слишком устал. Последние три дня были для него крайне напряженными и возможно это сказалось. У меня нет никаких поводов для беспокойства относительно него.