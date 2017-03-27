Лория и Кверквелия не примут участия в матче Грузия - Латвия

Вратарь "Крыльев Советов" Георгий Лория и защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия не помогут сборной Грузии в товарищеском матче против Латвии, информирует пресс-служба местной федерации футбола. Отмечается, что главный тренер грузинской сборной Владимир Вайсс-старший хочет проверить в деле других игроков, поэтому Лория, Кверквелия, а также полузащитник "Реймса" Джаба Канкава не попали в заявку на предстоящую встречу.

При этом в заявке сборной Грузии на завтрашний матч остались защитник "Урала" Джемал Табидзе и хавбек "Спартака" Джано Ананидзе.