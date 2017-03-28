Италия победила Голландию

Сборная Италии в гостевом товарищеском матче нанесла поражение сборной Голландии – 2:1. Все голы были забиты в первом тайме.

На 10-й минуте защитник Алессио Романьоли срезал мяч в свои ворота. Через минуту гости отыгрались благодаря мячу нападающего Эдера. Окончательный счет встречи на 32-й минуте установил защитник Леонардо Бонуччи.

Товарищеский матч

Голландия – Италия – 1:2 (1:2)

Голы: Романьоли, 10 - в свои ворота (1:0). Эдер, 11 (1:1). Бонуччи, 32 (1:2).

Голландия: Зут, Тете, Мартинс Инди, Худт, Блинд (Фиргефер, 83), Стротман (Вилхена, 46), Вайналдум (Торнстра, 77), Классен (Снайдер, 83), Ленс, Депай, Промес (Бергхейс, 89).

Италия: Доннарумма, Ругани, Бонуччи, Романьоли, Дзаппакоста (Спинаццола, 62), Пароло, Де Росси (Гальярдини, 37), Верратти (Верди, 90+1), Дармиан (Д`Амброзио, 89), Иммобиле (Белотти, 53), Эдер (Петанья, 69).

Предупреждение: Ругани, 48.

Судья: Эрикссон (Швеция).

28 марта. Амстердам. Amsterdam ArenA.