13:55 | Футбол — Товарищеские матчи

Игрок "Карабаха" специально не стал реализовывать пенальти в матче с "Кубанью"

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Главный тренер "Кубани" Евгений Калешин рассказал об эпизоде, который произошел во время товарищеского матча против "Карабаха" (2:2). Арбитр встречи назначит пенальти в ворота его команды, однако игрок соперников специально пробил мимо ворот. 

- Такое, конечно, нечасто встретишь, - цитирует пресс-служба "Кубани" Калешина. - Но это говорит о высоком уровне команды соперника, о понимании футбола. И соперник проявил уважение к нам и вообще к честной игре. Вы видели, что весь стадион аплодировал этому поступку.

Дополнительная информация

http://fckuban.ru/news/9324/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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sidnet78

а кдк не будет таким добрым и снимет очки фнл

15:04