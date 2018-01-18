Игрок "Карабаха" специально не стал реализовывать пенальти в матче с "Кубанью"

Главный тренер "Кубани" Евгений Калешин рассказал об эпизоде, который произошел во время товарищеского матча против "Карабаха" (2:2). Арбитр встречи назначит пенальти в ворота его команды, однако игрок соперников специально пробил мимо ворот.

- Такое, конечно, нечасто встретишь, - цитирует пресс-служба "Кубани" Калешина. - Но это говорит о высоком уровне команды соперника, о понимании футбола. И соперник проявил уважение к нам и вообще к честной игре. Вы видели, что весь стадион аплодировал этому поступку.