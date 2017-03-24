21:47 | ФУТБОЛ — Товарищеские матчи

Игорь Акинфеев: "Болельщикам обидно, что сборная показывает такую игру"

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Вратарь сборной России Игорь Акинфеев после поражения в контрольном матче от Кот-д'Ивуара (0:2) посетовал, что национальная команда не смогла использовать свои моменты, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Перед этой встречей 30-летний игрок ЦСКА стал новым капитаном сборной.

– Не получилось показать свою игру, – сказал Акинфеев. – Самое главное, мы не использовали шансы. Завтра проведем разбор игры. Болельщики? Им обидно, что сборная показывает такую игру.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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higagy

Хоть одному понятно.

22:59

igogohruhru

... но они же уже знают, что это их проблемы

22:17

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