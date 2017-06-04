Голы игроков "СКА-Хабаровска" и "Енисея" помогли Армении разгромить Сент-Киттс и Невис

Сборная Армении разгромила Сент-Киттс и Невис в товарищеском матче - 5:0. Счет открыл форвард "СКА-Хабаровска" Руслан Корян, а во втором тайме отличился Артур Саркисов из "Енисея".

Также в поединке приняли участие Эдгар Манучарян ("Урал"), Арас Езбилис (экс-"Кубань" и "Спартак") и Маркос Пиццели (экс-"Кубань" и "Краснодар").

Товарищеский матч

Армения - Сент-Киттс и Невис - 5:0 (3:0)

Голы: Корян, 20 (1:0). Мхитарян, 31 (2:0). Мхитарян, 40 (3:0). Саркисов, 68 (4:0). Едигарян, 89 (5:0).