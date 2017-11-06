Головин и Самедов не сыграют с Аргентиной и Испанией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что полузащитники Александр Головин и Александр Самедов присоединятся к национальной команде завтра. Черчесов подчеркнул, что хавбеки ЦСКА и "Спартака" не сыграют в предстоящих товарищеских матчах против Аргентины и Испании.

- Головин приедет завтра. И Самедов. Оба не будут играть, - сказал Черчесов. - По Кузяеву есть вопросы: болит плечо

Глушаков, Мариу Фернандес тренировались отдельно. После тура бывают болячки. Завтра будут тесты.

Кто останется на ЧМ из этого состава? Главное, чтобы все были здоровы. Хотя Зобнин здоров, но не готов. Многое зависит и от жеребьевки.

11 ноября в Москве сборная России проведет товарищеский матч против Аргентины на стадионе "Лужники", 14 ноября в Санкт-Петербурге состоится встреча с Испанией. (Александр МУЙЖНЕК)

Сборная России готовится к матчу с Аргентиной. LIVE!