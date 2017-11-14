Гол Идову принес Нигерии волевую победу над Аргентиной в Краснодаре

Нигерия победила Аргентину в товарищеском матче на стадионе "Краснодар" со счетом 4:2. Победный гол забил вышедший на замену защитник "Амкара" Брайн Идову. Для него это дебютная встреча в составе национальной команды.

К 36-й минуте Аргентина вела со счетом 2:0 – забили Эвер Банега и Серхио Агуэро. В самом конце первого тайма Келечи Ихеаначо отыграл один мяч, а на 52-й минуте Алекс Ивоби сравнял счет. На счету последнего дубль – он также забил четвертый гол команды на 74-й минуте.

На 70-й минуте встречи на поле вместо Ихеаначо вышел бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса, ныне выступающий за "Лестер". Нападающий Аргентины Лионель Месси ранее покинул расположение национальной команды и не принимал участия в игре с Нигерией.

Напомним, что 11 ноября сборная России на стадионе "Лужники" проиграла Аргентине со счетом 0:1.

Товарищеский матч

Аргентина – Нигерия – 2:4 (2:1)

Голы: Банега, 28 (1:0). Агуэро, 36 (2:0). Ихеаначо, 45 (2:1). Ивоби, 52 (2:2). Идову, 54 (2:3). Ивоби, 74 (2:4).

Аргентина: Марчесин, Маскерано, Пеццела (Инсуа, 80), Отаменди, Павон (Перотти, 77), Банега, Перес, Ло Сельсо (Гомес, 58), Дибала (Беллуски, 63), Ди Мария (Ригони, 77), Агуэро (Бенедетто, 46).

Нигерия: Акпей (Узохо, 46), Шеху (Эбуэхи, 46), Трост-Эконг, Балогун (Омеруо, 61), Авазьем, Эйна (Идову, 46), Ндиди, Оби Микел, Огу, Ихеаначо (Муса, 70), Ивоби (Кайоде, 87).

Предупреждение: Ихеаначо, 18.

Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).

14 ноября. Краснодар. Стадион "Арена Краснодар". 22739 зрителей.