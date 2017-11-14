Гол Идову принес Нигерии волевую победу над Аргентиной в Краснодаре

Нигерия победила Аргентину в товарищеском матче на стадионе "Краснодар" со счетом 4:2. Победный гол забил вышедший на замену защитник "Амкара" Брайн Идову. Для него это дебютная встреча в составе национальной команды.
К 36-й минуте Аргентина вела со счетом 2:0 – забили Эвер Банега и Серхио Агуэро. В самом конце первого тайма Келечи Ихеаначо отыграл один мяч, а на 52-й минуте Алекс Ивоби сравнял счет. На счету последнего дубль – он также забил четвертый гол команды на 74-й минуте.
На 70-й минуте встречи на поле вместо Ихеаначо вышел бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса, ныне выступающий за "Лестер". Нападающий Аргентины Лионель Месси ранее покинул расположение национальной команды и не принимал участия в игре с Нигерией.
Напомним, что 11 ноября сборная России на стадионе "Лужники" проиграла Аргентине со счетом 0:1.
Товарищеский матч
Аргентина – Нигерия – 2:4 (2:1)
Голы: Банега, 28 (1:0). Агуэро, 36 (2:0). Ихеаначо, 45 (2:1). Ивоби, 52 (2:2). Идову, 54 (2:3). Ивоби, 74 (2:4).
Аргентина: Марчесин, Маскерано, Пеццела (Инсуа, 80), Отаменди, Павон (Перотти, 77), Банега, Перес, Ло Сельсо (Гомес, 58), Дибала (Беллуски, 63), Ди Мария (Ригони, 77), Агуэро (Бенедетто, 46).
Нигерия: Акпей (Узохо, 46), Шеху (Эбуэхи, 46), Трост-Эконг, Балогун (Омеруо, 61), Авазьем, Эйна (Идову, 46), Ндиди, Оби Микел, Огу, Ихеаначо (Муса, 70), Ивоби (Кайоде, 87).
Предупреждение: Ихеаначо, 18.
Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).
14 ноября. Краснодар. Стадион "Арена Краснодар". 22739 зрителей.
- Амкар
- ЦСКА (футбол)
- Сборная России (футбол)
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Лионель Месси
- Серхио Агуэро
- Сборная Нигерии (футбол)
- Лестер
- Ахмед Муса
- Брайн Идову
- Келечи Ихеаначо
- Эвер Банега
Andre_Saratov
Знают нигерийцы волшебные слова во время ритуала в центре поля.
21:47
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Это не нигерийцы так хороши, это мы так измочалили Аргов ,что они во втором посыпались. Факт.
21:45
Chibisov
осетинскому усатому пирогу поучится бы у нигерийцев как обыгрывать аргентину,да что обыгрывать,хотя бы в створ попадать больше одного раза!
21:39
zoostation
Удалось посмотреть только 2 тайм. Как будто это был матч чемпионата мира, а не товарняк. Нигерийцы молодцы, с такой игрой далеко пойдут. А вот Аргентина разочаровала...Парни видимо были под впечатлением недавней феерической победы над сборной России, так что даже не смогли собраться на эту игру.
21:35
shpasic
порадовала и "футбольная" краснодарская публика, заполнившая стадион на 2/3, хаха, не зря им не дали ЧМ))
21:34
кедрнедр1994
Месси уехал клоуны остались(одним сегодня играть с испанией) другие продули нигерии
21:34
shpasic
ну, так Аргенитина без Месси, но с Ригони.
21:34
DENsid
Черчесов о матче с Аргентиной: "Можно сыграть в таких матчах 0:0". Сборная Нигерии Черчесову : "Да ладно, а мы им четыре вкатили!".))))
21:31
foreverCSKAforever
Читал, что наши достойно смотрелись в товарняке с Аргентиной. Как оценить тогда игру нигерийцев?
21:31
konoval
Нигерия - Космос. А мы Идову процрали. А зачем он нам? Мы луче Фернандеса натурализуем.
21:30
Arkadiy1976
4 удара в створ - 4 гола. Вратарь неудачник.
21:29
serzheo
Нигерия красавцы. Просто - пять!!! Как наши умудрились проиграть этой Аргентине - не понимаю.
21:29
Отжогин
Черчесов! Видал, как с Аргентиной товарняки играть надо, а, позорник?
21:28
RSDsouth
А наши один раз в створ Аргентине попали за 90 минут ... Хорошо что не мы с Нигерией играли
21:26