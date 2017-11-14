21:24 | Футбол — Товарищеские матчи

Гол Идову принес Нигерии волевую победу над Аргентиной в Краснодаре

14

Нигерия победила Аргентину в товарищеском матче на стадионе "Краснодар" со счетом 4:2. Победный гол забил вышедший на замену защитник "Амкара" Брайн Идову. Для него это дебютная встреча в составе национальной команды.

К 36-й минуте Аргентина вела со счетом 2:0 – забили Эвер Банега и Серхио Агуэро. В самом конце первого тайма Келечи Ихеаначо отыграл один мяч, а на 52-й минуте Алекс Ивоби сравнял счет. На счету последнего дубль – он также забил четвертый гол команды на 74-й минуте.

На 70-й минуте встречи на поле вместо Ихеаначо вышел бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса, ныне выступающий за "Лестер". Нападающий Аргентины Лионель Месси ранее покинул расположение национальной команды и не принимал участия в игре с Нигерией.

Напомним, что 11 ноября сборная России на стадионе "Лужники" проиграла Аргентине со счетом 0:1.

Товарищеский матч

Аргентина – Нигерия – 2:4 (2:1)

Голы: Банега, 28 (1:0). Агуэро, 36 (2:0). Ихеаначо, 45 (2:1). Ивоби, 52 (2:2). Идову, 54 (2:3). Ивоби, 74 (2:4).

Аргентина: Марчесин, Маскерано, Пеццела (Инсуа, 80), Отаменди, Павон (Перотти, 77), Банега, Перес, Ло Сельсо (Гомес, 58), Дибала (Беллуски, 63), Ди Мария (Ригони, 77), Агуэро (Бенедетто, 46).

Нигерия: Акпей (Узохо, 46), Шеху (Эбуэхи, 46), Трост-Эконг, Балогун (Омеруо, 61), Авазьем, Эйна (Идову, 46), Ндиди, Оби Микел, Огу, Ихеаначо (Муса, 70), Ивоби (Кайоде, 87).

Предупреждение: Ихеаначо, 18.

Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).

14 ноября. Краснодар. Стадион "Арена Краснодар". 22739 зрителей.

Аргентина - Нигерия

 

14
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (14)
Войти, чтобы оставить комментарий

Andre_Saratov

Знают нигерийцы волшебные слова во время ритуала в центре поля.

21:47

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Это не нигерийцы так хороши, это мы так измочалили Аргов ,что они во втором посыпались. Факт.

21:45

Chibisov

осетинскому усатому пирогу поучится бы у нигерийцев как обыгрывать аргентину,да что обыгрывать,хотя бы в створ попадать больше одного раза!

21:39

zoostation

Удалось посмотреть только 2 тайм. Как будто это был матч чемпионата мира, а не товарняк. Нигерийцы молодцы, с такой игрой далеко пойдут. А вот Аргентина разочаровала...Парни видимо были под впечатлением недавней феерической победы над сборной России, так что даже не смогли собраться на эту игру.

21:35

shpasic

порадовала и "футбольная" краснодарская публика, заполнившая стадион на 2/3, хаха, не зря им не дали ЧМ))

21:34

кедрнедр1994

Месси уехал клоуны остались(одним сегодня играть с испанией) другие продули нигерии

21:34

shpasic

ну, так Аргенитина без Месси, но с Ригони.

21:34

DENsid

Черчесов о матче с Аргентиной: "Можно сыграть в таких матчах 0:0". Сборная Нигерии Черчесову : "Да ладно, а мы им четыре вкатили!".))))

21:31

foreverCSKAforever

Читал, что наши достойно смотрелись в товарняке с Аргентиной. Как оценить тогда игру нигерийцев?

21:31

konoval

Нигерия - Космос. А мы Идову процрали. А зачем он нам? Мы луче Фернандеса натурализуем.

21:30

Arkadiy1976

4 удара в створ - 4 гола. Вратарь неудачник.

21:29

serzheo

Нигерия красавцы. Просто - пять!!! Как наши умудрились проиграть этой Аргентине - не понимаю.

21:29

Отжогин

Черчесов! Видал, как с Аргентиной товарняки играть надо, а, позорник?

21:28

RSDsouth

А наши один раз в створ Аргентине попали за 90 минут ... Хорошо что не мы с Нигерией играли

21:26