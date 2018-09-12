Гол и три голевые передачи Неймара принесли Бразилии победу над Сальвадором

Сборная Бразилии переиграла Сальвадор в товарищеском матче (5:0). Автором победного гола стал Неймар, реализовавший пенальти на 4-й минуте встречи. Также на его счету три голевые передачи.

Товарищеский матч

Бразилия - Сальвадор - 5:0 (3:0)

Голы: Неймар, 4 - с пенальти (1:0). Ришарлисон, 16 (2:0). Коутинью, 30 (3:0). Ришарлисон, 50 (4:0). Маркиньюс, 90 (5:0).

Бразилия: Нету, Деде (Фелипе, 46), Сандру, Маркиньюс, Эдер Милитан, Коутинью (Эвертон, 54), Каземиру (Фред, 46), Артур (Перейра, 70), Дуглас Коста (Лукас Пакета, 54), Неймар, Ришарлисон (Виллиан, 54).

Сальвадор: Эрнандес, Мендоса, Бараона, Тамакас, Домингес, Флорес (Кастро, 73), Байрес (Альварес, 30), Альфаро (Орельяна, 36), Алас (Кореа, 46), Серен, Пинеда.

Предупреждения: Альфаро, 17. Неймар, 44. Фелипе, 71. Орельяна, 72.

Судья: Марруфо (США).

12 сентября. Лэндовер. Стадион "ФедексФилд".