Гарет Саутгейт: "Сборная Англии хорошо сыграла в защите против Бразилии"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после товарищеского матча против Бразилии (0:0) отметил, что молодые игроки оправдали его доверие. По словам наставника, команда продемонстрировала хорошую игру в обороне.

- Мне нужно о много задуматься, - приводит ВВС слова Саутгейта. - Сейчас мы только в начале строительства этой команды. Я принял несколько смелых решений и доволен, как сыграла молодежь. Показали командный дух. Не смогли забрать мяч надолго, но продемонстрировали стойкость и хорошую игру в защите. Я горжусь этим.