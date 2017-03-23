Гарет Саутгейт: "Немцы забили сказочный гол, но я горжусь своей командой"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после товарищеского матча с Германией (0:1) подчеркнул, что гордится игрой своих подопечных, несмотря на поражение. По словам специалиста, англичане владели преимуществом до пропущенного на 69-й минуте гола.

– Нам надо подумать над этой новой игровой схемой, которая сработала и позволила нам контролировать мяч и создавать моменты. Соперник забил сказочный гол, но я горжусь тем, что сделали мои подопечные. Считаю, что сборная Англии выглядела сильнее до этого гола. Эта встреча послужит хорошим опытом для молодых футболистов.