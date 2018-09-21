Форвард "Барселоны" Малком впервые вызван в сборную Бразилии

Сборная Бразилии во главе с главным тренером Тите обнародовала состав на товарищеские матчи против Саудовской Аравии 12 октября и Аргентины 16 октября. Впервые в расположение пентакампеонов вызваны Малком ("Барселона"), Пабло ("Бордо") и Уоллас ("Ганновер").

Вратари: Алиссон ("Ливерпуль"), Эдерсон ("Манчестер Сити"), Фелипе ("Гремио");

Защитники: Данилу ("Манчестер Сити"), Марселу ("Реал"), Алекс Сандру ("Ювентус"), Фабинью ("Ливерпуль"), Эдер Милитау ("Порту"), Маркиньос ("ПСЖ"), Миранда ("Интер"), Пабло ("Бордо");

Полузащитники: Артур, Коутинью (оба – "Барселона"), Каземиру ("Реал"), Фред ("Манчестер Юнайтед"), Ренато Аугусту ("Бейцзин Гуоань"), Уоллас ("Ганновер");

Нападающие: Эвертон Соарес ("Гремио"), Роберто Фирмину ("Ливерпуль"), Габриэль Жезус ("Манчестер Сити"), Малком ("Барселона"), Неймар ("ПСЖ"), Ришарлисон ("Эвертон").