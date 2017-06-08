Энцо Роко: "Сборная России может хорошо играть на контратаках"

Защитник сборной Чили Энцо Роко отметил, что товарищеский матч с национальной командой России – это возможность проверить, на каком этапе подготовки находиться его сборная. Также футболист отметил, что Россия может показывать хорошую командную игру.

– Что вы думаете о сборной России?

– Россия – это сильная команда, которая хорошо может играть на контратаках. Мы разбираем и футболистов, но россияне могут здорово сыграть именно как команда.

– Предстоящий матч – это просто товарищеская игра или он имеет какое-то значение для вашей сборной?

– Всем футболистам важно выступать на самом высоком уровне. И этот матч - возможность проверить, в какой мы форме прибываем, что надо улучшить, и на каком этапе подготовки мы вообще сейчас находимся. (Елена ГРИГОЬЕВСКАЯ)

9 июня россияне в рамках подготовки к турниру проведут товарищеский матч со сборной Чили. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.

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