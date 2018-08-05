Дубль Асенсио помог "Реалу" обыграть "Ювентус"

"Реал" обыграл "Ювентус" в международном кубке чемпионов - 3:1. Счет был открыт в начале встречи - защитник мадридцев Дани Карвахаль срезал мяч в собственные ворота.

Испанская команда отыгралась еще в первом тайме после великолепного удара Гарета Бэйла. Во второй половине Марко Асенсио сделал дубль.

Международный кубок чемпионов

"Реал" - "Ювентус" - 3:1 (1:1)

Голы: Карвахаль, 12 - в свои ворота (0:1). Бэйл, 39 (1:1). Асенсио, 47 (2:1). Асенсио, 56 (3:1).

"Реал": Навас (Лунин, 64), Карвахаль (Одриосола, 46), Начо (Эдегор, 77), Регилон, Санчес (Леон, 78), Кроос (Асенсио, 46), Вальверде, Иско (Льоренте, 46), Себальос (Майораль, 64), Бэйл (Васкес, 46), Бензема (Винисиус Жуниор, 46).

"Ювентус": Щенсны (Перин, 63), Де Шильо, Бенатиа (Ругани, 63), Жоау Канселу, Сандру, Кьеллини (Барцальи, 72), Маркизио, Хедира (Фаджоли, 46), Пьянич (Фернандеш, 71), Бернардески, Фавилли (Перейра, 63).

Предупреждения: Бенатиа, 6. Сандру, 33. Регилон, 81.

5 августа. Лэндовер. Стадион FedExField.