Дмитрий Губерниев: "Мы ведь все делаем для людей, а не для начальников, которые и так приедут с мигалками и посмотрят футбол"

Известный телекомментатор, посол чемпионата мира-2018 Дмитрий Губерниев​ в интервью "СЭ" поделился впечатлениями от организации матча Россия - Аргентина (0:1), который прошел вчера в "Лужниках".

- ... Потом прочитал в социальных сетях, что люди шли пешком аж до Парка культуры! Это никуда не годится. Нужно очень точно просчитывать транспортную логистику. Этим, конечно, очень разочарован.

Хочу сказать, как посол от Москвы: не сомневаюсь, что выводы сделаем. У меня нет претензий к столичной полиции – она, как всегда, блестяще отработала. Тут понятно, что сотрудники выполняют чьи-то приказы, и кто-то их отдал. А тот факт, что все было организованно неправильно, подтверждает и вице-премьер Виталий Мутко, извинившийся перед болельщиками.

Уже понятно, что предстоит проделать огромную работу. Мы ведь все делаем для людей, а не для больших начальников, которые и так приедут с мигалками и посмотрят футбол! (Андрей СИЗЯКИН)