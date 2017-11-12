18:23 | Футбол — Товарищеские матчи

Дмитрий Губерниев: "Мы ведь все делаем для людей, а не для начальников, которые и так приедут с мигалками и посмотрят футбол"


Известный телекомментатор, посол чемпионата мира-2018 Дмитрий Губерниев​ в интервью "СЭ" поделился впечатлениями от организации матча Россия - Аргентина (0:1), который прошел вчера в "Лужниках".

 
Суббота. Москва. Россия - Аргентина - 0:1. Верхний ярус &quot;Лужников&quot; начали выпускать через 40 минут после окончания встречи.Дмитрий Губерниев: "Не сомневаюсь, мы все исправим. Но в субботу в Лужниках был "совок"

- ... Потом прочитал в социальных сетях, что люди шли пешком аж до Парка культуры! Это никуда не годится. Нужно очень точно просчитывать транспортную логистику. Этим, конечно, очень разочарован.

Хочу сказать, как посол от Москвы: не сомневаюсь, что выводы сделаем. У меня нет претензий к столичной полиции – она, как всегда, блестяще отработала. Тут понятно, что сотрудники выполняют чьи-то приказы, и кто-то их отдал. А тот факт, что все было организованно неправильно, подтверждает и вице-премьер Виталий Мутко, извинившийся перед болельщиками.

Уже понятно, что предстоит проделать огромную работу. Мы ведь все делаем для людей, а не для больших начальников, которые и так приедут с мигалками и посмотрят футбол! (Андрей СИЗЯКИН)

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