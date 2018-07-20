Александр Зотов: "Спасибо болельщикам бело-голубых за поддержку. Кричалка "Только Яшин, Только "Динамо" - это было круто"

Полузащитник "Динамо" Александр Зотов обратился к болельщикам клуба. Ранее стало известно, что 27-летний хавбек следующий сезон на правах аренды проведет в "Енисее".

"Спасибо большое "Динамо" за эти два прекрасных года! Моим партнерам по команде, многие из которых мне стали, как родные. Отдельное спасибо всему персоналу и медицинскому штабу!



Ну и конечно, спасибо всем болельщикам бело-голубых за поддержку! Для команды это многое значит, а кричалка "Только Яшин, Только "Динамо" - это было круто! Всем больше спасибо! Увидимся на зеленом прямогольнике", - приводится заявление Зотова в Твиттере бело-голубых.

Зотов перешел в "Динамо" в июне 2016 года из "Спартака".