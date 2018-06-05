Александр Самедов: "Дай Бог, будем праздновать голы 14 июня"

Полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Самедов после контрольного матча с Турцией (1:1) объяснил, почему не очень эмоционально отпраздновал свой гол. Также он выразил надежду, что к первому матчу против Саудовской Аравии на чемпионате мира физически команда будет готова еще лучше.

– Сейчас у нас день паузы, восстановимся и начнем готовиться к следующей игре. Сегодня физически мы чувствовали себя более-менее. Думаю, 14 числа будем еще свежее, – отметил Самедов.

– Вы достаточно буднично отпраздновали свой гол. Неужели никаких эмоций?

– Будем праздновать во время чемпионата мира. Дай бог, конечно. 14 числа.

– Сборная Россия делает ставку на прессинг и быстрые атаки. А как действовать против Саудовской Аравии? Там ведь, возможно, придётся играть первым номером.

– Будем прессинговать, стараться накрывать соперника. Мы ведь и гол сегодня забили благодаря этому – отняли мяч на чужой половине.

– Чувствуете приближение чемпионата мира?

– Чувствуем. Понимаем всю ответственность, готовимся со всей серьезностью. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Трансляция матча Россия – Турция

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