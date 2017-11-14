Агуэро вернулся из больницы в отель

Нападающий Серхио Агуэро, упавший в обморок в раздевалке сборной Аргентины в Краснодаре по ходу товарищеского матча с Нигерией (2:4) и отправленный в больницу для обследования, вернулся в расположение своей команды. Он отдыхает вместе с остальными членами аргентинской делегации в отеле, сообщает в Твиттере пресс-служба сборной Аргентины.

El delantero de la Seleccion @Argentina, Sergio Agüero, ya está en el hotel junto al resto de la Delegación 🖒. – Selección Argentina (@Argentina) 14 ноября 2017 г.

Агуэро в раздевалке в Краснодаре упал в обморок. Его увезли в больницу

Попавшему в больницу в Краснодаре Агуэро звонил Марадона

