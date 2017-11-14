23:39 14 ноября | Футбол — Товарищеские матчи

Агуэро вернулся из больницы в отель


Нападающий Серхио Агуэро, упавший в обморок в раздевалке сборной Аргентины в Краснодаре по ходу товарищеского матча с Нигерией (2:4) и отправленный в больницу для обследования, вернулся в расположение своей команды. Он отдыхает вместе с остальными членами аргентинской делегации в отеле, сообщает в Твиттере пресс-служба сборной Аргентины.

 Агуэро в раздевалке в Краснодаре упал в обморок. Его увезли в больницу
Попавшему в больницу в Краснодаре Агуэро звонил Марадона
 

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