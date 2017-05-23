Жослен Гурвеннек: "Йованович хочет остаться в "Бордо"

Главный тренер "Бордо" Жослен Гурвеннек заявил, что защитник Вукашин Йованович, арендованный до лета у "Зенита", хочет остаться во французском клубе. 21-летний серб провел за жирондинцев 9 матчей и заработал 4 желтые карточки.

– Сабали и Йованович – игроки, которых мы хотим сохранить, и которые хотят остаться в "Бордо", – цитирует L'Equipe Гурвеннека. – Юссуф и Вука хотят продолжать играть за нашу команду. Это хорошо, на мой взгляд, важно иметь в составе игроков, которые хотят работать и играть под моим руководством.