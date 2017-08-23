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10:28 | Футбол — Франция

Вендел выберет "ПСЖ" вместо ЦСКА?


Полузащитник "Флуминенсе" Вендел в зимнее трансферное окно может перейти в "ПСЖ", информирует globoesporte.globo.com. Трансфер 19-летнего игрока обойдется парижскому клубу в 10 миллионов евро. Представители игрока уже провели встречу с "ПСЖ" на недавнем матче чемпионата Франции против "Тулузы" (6:2).

Напомним, ранее сообщалось об интересе к Венделу со стороны ЦСКА. В текущем сезоне Вендел сыграл в 22 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи. Стоит отметить, что в июне этого года в интервью "СЭ" один из самых успешных бразильских тренеров Муриси Рамалью рекомендовал российским клубам обратить внимание на Вендела.

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