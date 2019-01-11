Вадим Васильев: "Переход Фабрегаса в "Монако" демонстрирует амбиции клуба"

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев заявил, что переход полузащитника Сеска Фабрегаса соответствует амбициям клуба. 31-летний испанец, ранее выступавший за "Челси", в пятницу присоединился к красно-белым, подписав 3-летний контракт.

- Мы рады приветствовать Сеска Фабрегаса в "Монако", - приводит слова Васильева официальный сайт монегасков. - Это игрок мирового уровня и настоящий профессионал. Его переход демонстрирует амбиции клуба. Это отличное усиление для команды. Мы уверены, что его богатый опыт принесет много пользы нашим игрокам и на поле, и за его пределами.

В текущем сезоне Фабрегас провел 16 матчей за "Челси", забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи. "Монако" занимает предпоследнее место в чемпионате Франции, имея в активе 13 очков после 18 туров.

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