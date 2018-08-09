Вадим Васильев: "Цель "Монако" - место в первой тройке лиги 1"

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев обозначил цели монегасков на предстоящий сезон. Он считает, что команда должна бороться за место в первой тройке лиги 1.

– Мы не готовы на сто процентов, но это касается большинства наших конкурентов, если посмотреть на последние товарищеские матчи, – цитирует AFP Васильева. – У нас качественная команда, но предстоит сделать много работы, чтобы команда стала единой. Мы рассчитываем на место в тройке и хотим показать хороший футбол в еврокубках, а также выиграть кубок, если появится такой шанс. Цели не меняются. Конкуренция стала сильнее, но это даже лучше для французского футбола. Мы амбициозны, "Марсель" и "Лион" – тоже. А от "ПСЖ" требуются большие ошибки, чтобы команда не стала чемпионом. Так что мы думаем бороться за место на подиуме.