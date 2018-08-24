В "Монако" рассказали о состоянии Головина в преддверии игры с "Бордо"

"Монако" на официальном сайте рассказал о состоянии травмированных игроков в преддверии матча третьего тура чемпионата Франции с "Бордо". Встреча пройдет в воскресенье, 26 августа.

"Александр Головин идет на поправку под наблюдением врачей.



Ронаэль Пьер-Габриэль травмирован и проходит лечение.



Даниель Субашич и Андреа Раджи проходят курс интенсивного восстановления.



Стеван Йоветич получил ушиб правой ноги (икры), ему оказывается врачебная помощь", - говорится в сообщении.

22-летний Головин перешел в "Монако" летом из ЦСКА, но 8 августа растянул правую лодыжку во время тренировки и выбыл из строя.

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