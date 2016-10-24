Унаи Эмери: "ПСЖ" на правильном пути"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери посетовал на реализацию голевых моментов в матче 10-го тура чемпионата Франции с "Марселем" (0:0). При этом специалист остался доволен действиями команды, несмотря на результат.

- "ПСЖ" играл очень хорошо и контролировал ход встречи, - приводит пресс-служба парижан слова Эмери. - Мы создали несколько моментов, но не сумели их реализовать. Но команда действовала хорошо, несмотря на результат.

Мы часто вынуждены проводить матчи против команд, которые обороняются большим количеством игроков. При этом нам удавалось создавать опасность у ворот соперника. Мы находимся на правильном пути.